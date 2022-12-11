日本自民黨高層：中國軍事行為印證「台灣有事就是日本有事」

日本自民黨政調會長、眾議員萩生田光一訪問台灣期間，出席關於台日關係的論壇。他稱中國8月初進行軍演時，導彈落入日本專屬經濟海域，印證日本已故前首相安倍晉三「台灣有事就是日本有事，等同日美同盟有事」這句話的正確性，中國自身行為亦已證明。



他稱，中國8月初在台灣周邊進行軍演期間，有5枚導彈落入日本專屬經濟海域，日本絕無法接受試圖以武力單方面改變現狀的行為，而通過軍事活動令緊張關係升級的行為，應當有所節制。

他稱，因此這印證安倍晉三「台灣有事就是日本有事，也等同於日美同盟有事」這句話正確性。他說，這也被中國的軍事行為所證明。

解放軍8月4日至7日圍繞台灣附近的海域和空域展開軍事演習。日本政府8月4日稱，有5枚解放軍彈道導彈落入日本專屬經濟區（EEZ），日方向北京表達抗議。中國外交部發言人華春瑩8月5日稱，不存在所謂「日方專屬經濟區」的說法。

萩生田在12月11日的演講中也指出，日本在二戰後保持着一貫的目標，作為和平國家持續向前邁進，未來也不會改變。但是，單單歌頌和平不足以確保日本的和平會受到保護。

他稱，中國軍事開支大幅增加，再加上朝鮮進行導彈試射，是日本增加軍費的原因。他說：「在如此嚴峻的現實面前，半桶水的措施毫無意義。」

他補充稱，日本的防禦能力是保護生命與和平所必需的，必須立即發展，而不是在5年內。他說：「重要的是要清楚地表明我們有足夠的能力讓任何潛在的侵略者三思。」