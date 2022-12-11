Twitter將重推「藍剔」服務　iOS用戶須付月費多約23元

Twitter在12月10日稱，12日將重新推出改良版的「藍剔」（Twitter Blue，又稱藍勾勾）訂閱服務。蘋果iOS用戶月費較一般多約23.4港元。



公司稱訂閱新服務的用戶可編輯推文、上傳1080p影片，並取得「藍剔」帳號認證，若以網頁訂購月費是8美元（約62.4港元），通過蘋果iOS訂購則為每月11美元（約85.8港元）。

Twitter沒解釋為何蘋果用戶須付較高費用，但路透社10日稱，之前已有媒體報道指出，Twitter正在找辦法抵銷App Store向Twitter收取的費用。

公司最初是在11月初推出「藍剔」服務，但在大量假賬戶湧現後叫停。之後原定11月29日再次推出，但再因故推遲。

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）10月27日以440億美元（約3425港元）收購Twitter後，對蘋果的收費表示不滿。他稱蘋果威脅在App Store撤下Twitter，又指蘋果不再在Twitter「賣廣告」。不過他與蘋果公司（Apple Inc.）行政總裁庫克（Tim Cook）會面後，11月30日又稱已化解關於Twitter或從App Store撤下的誤會。

Twitter和蘋果公司皆未對此置評。