造價可逾155億　美國B-2「幽靈」轟炸機緊急迫降受損起火

俄衛網12月12日引述美國軍事網站The Drive在10日報道，美國空軍一部B-2隱形戰略轟炸機在密蘇里州的懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）緊急降落。



事件發生在12月10日的演習中。第509轟炸機聯隊（509th Bomb Wing）的機師在空中向調度員報告故障，並進行緊急降落。降落後飛機起火。事件中無人受傷。

第509轟炸機聯隊已向The Drive證實有關消息，稱戰機發生空中故障，並在迫降後受損。與迫降有關的火勢後來已被基地消防部撲熄。調查正在進行中。

共有20架B-2「幽靈」轟炸機在美國空軍中服役。這種轟炸機是史上最昂貴的飛機。一架沒有任何裝備的飛機成本約為10億美元，如裝備完整，價格會增加1倍、即20億美元（約155.6億港元）以上。

B-2並非首次發生同類事故。在密蘇里州緊急降落的B-2「幽靈」號2021年9月被美國地球數據及分析公司Planet Labs PBC的衛星圖像捕捉到。照片顯示，飛機往左翼傾斜，位於跑道外的一條草坪上。消息人士告訴The Drive，飛機在飛行過程中出現液壓系統故障，之後左起落架在着陸時發生故障。