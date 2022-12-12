睽違8年美非峰會明日舉行　白宮：「對中俄的擔憂」不是會談核心

據美聯社報道，美國總統拜登（Joe Biden）12月13日舉辦第二屆美非峰會，屆時他將在華盛頓接待數十名非洲領導人。此次峰會將是自新冠疫情開始前在華盛頓舉行的最大規模的國際會議。



俄衛網12日引述報道稱，在12月13日開始的為期3天的美非領導人峰會前夕，拜登政府官員淡化他們對中國和俄羅斯在有著13億多人口的非洲的影響力日益增加的擔憂。相反，美國政府官員試圖把重點放在改善與非洲領導人的合作上。

白宮新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre）在被問及中國和俄羅斯給會議投下的陰影時表示：「這次峰會是一個加深我們與在非洲大陸的許多夥伴關係的機會。我們將把重點放在加強從商業到衛生到和平與安全等廣泛領域的這些夥伴關係上，我們下周的重點將是非洲。」

白宮9日發布的有關峰會的一項重要聲明中稱，拜登將利用這次會議宣布他支持非洲聯盟成為二十國集團的常任理事國。

白宮官員表示，預計會談將圍繞新冠病毒、氣候變化、俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動對非洲的影響、貿易等問題展開。拜登將在一個美國—非洲商業論壇上發表講話，與非洲領導人舉行小組會議，在白宮主持領導人晚宴，並在會議期間與非洲領導人舉行其他會議。

拜登拉近非洲國家與美國關係的努力發生在一個複雜的時刻，因為其政府認為中國和俄羅斯在非洲的活動對美國和非洲的利益構成嚴重關切。

不過，美國政府官員強調，對中國和俄羅斯的擔憂將不是會談的核心。