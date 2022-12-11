烏克蘭︱英媒：美國或默許烏方攻擊俄羅斯境內目標

美媒12月9日稱由於美國據報已修改其對俄烏戰爭的評估，以及烏克蘭人的苦難令華府對戰爭的考量出現變化，美國不允烏軍攻擊深入俄境的立場或改變。英媒12月9日引述消息人士稱，美國防部可能會默許烏克蘭對俄羅斯境內的目標發動遠程攻擊。



英國《泰晤士報》9日稱五角大樓不僅可能默許烏克蘭無人機襲擊俄羅斯領土，而且美國向基輔提供長程武器的可能性也在增加。不過美國不想公開就此「開綠燈」。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）12月6日稱，該國不鼓勵烏克蘭攻擊俄羅斯境內，也不會幫助其有能力這麼做。該報9日引述另一名美軍消息人士時亦有類似的說法。

上週TU-141蘇製無人偵察機進行過3次攻擊，地點在俄羅斯境內約500公里的軍事基地。俄羅斯庫爾斯克州（Kursk region）庫爾斯克機場地區的一儲油設施12月6日因無人機襲擊起火。美國拒絕公開回應事件，烏克蘭也拒絕就襲擊承認責任。

話雖如此，《泰晤士報》9日稱，美國或會向烏克蘭提供高科技遠程武器，包括導彈發射器和裝備精良的無人機。一名美國高級國防官員說，沒任何東西被排除在考慮範圍外。

俄羅斯總統普京6月接受俄羅斯第一台（Rossiya 1）訪問時警告說，如西方向烏克蘭提供長程導彈，俄軍或會對新的目標進行打擊。