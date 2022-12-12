卡塔爾「走佬公主」求庇英國獲批　憂跨性別身份遭罰決定去國

卡塔爾正在舉行世界盃賽事之際，當地王室亦引起外界注意，一名「走佬公主」的舉指亦登上新聞版面，或令王室備感尷尬。身為跨性別人士的她透露自己已獲英國庇護。她擔心繼續留在卡塔爾會遭到懲罰。



英媒12月11日報道，這位公主出身執政阿勒薩尼（Al Thani）家族，2015年在倫敦的一次家庭購物之旅中，逃離守衛後與女友避藏英國，隨即致函英國內政部尋求庇護。

公主在信件中表示，自己生來是女性，內心卻為男性，兩者並不匹配，因而感到沮喪，希望「成為男性」。

她形容她的生活「像被丟到垃圾桶」，不想同家族其他女性一樣，嫁給自己的堂兄弟，更恐懼他們在婚後會作出的舉動。

她指卡塔爾嚴守伊斯蘭教法（Sharia，又譯沙里亞），同性戀者會遭受法律責罰，甚至可判死刑。

這位公主已在2015年取得庇護，並獲准以難民身在在英逗留5年。

她已改用男性英文名字。她透露自己希望完成變性手術，同女友結婚，在卡塔爾以外的地方開展新生活。

卡塔爾近年不少LGBTQ+人士因性取向被捕。人權觀察（Human Rights Watch）指出，當局規定變性女子必須在政府贊助的「行為保健中心」接受轉化治療（conversion therapy），才能獲釋。

在世界盃舉行期間，穿戴彩虹漁夫帽、T恤以及持有彩虹旗支持LGBTQ+群體的球迷面對被禁入場的情況，雖然其後有關限制解除，情況亦令卡塔爾王室與政府陷入尷尬。