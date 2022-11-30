世界盃｜卡塔爾遊客暴增　駱駝載人「瘋狂OT」累趴地上跑不動

全球球迷都相當期待四年一度的世界盃，每次的主辦國總能吸引大批觀光客前來共襄盛舉。本次的主辦國卡塔爾（Qatar）位於中東，擁有許多迷人的文化和風景。然而現在竟傳出因為大量球迷湧入，讓駱駝的載客量暴增，駱駝們累到趴地不願站起，形同另類職災。



來到中東，騎駱駝在沙漠中漫步似乎是不可少的行程，許多來觀賽的球迷在比賽的空檔也會去體驗一下騎乘駱駝的新鮮感。不過現在卡塔爾的駱駝們似乎已經有過勞的情形了！根據《美聯社》報導，在卡塔爾市內經常可見數百名遊客們排隊等着騎駱駝，駱駝若趴地不起，還會被主人強迫站起來「接客」。

卡塔爾舉辦世界盃，竟讓駱駝們出現過勞的情況：（按圖了解）

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報道中引述當地的駱駝牧人的說法指出，在世足賽開幕前，他平日一天大約提供20趟騎駱駝行程，周末一天大約50趟。但世足賽開踢後，每天都要跑上千趟，駱駝也從15頭增加到60頭。而一頭駱駝原本跑完5趟行程就可以休息，但現在得要連續跑15到20趟行程才得以休息，有時甚至要跑40趟。

駱駝是卡塔爾的重要交通工具，尤其是在貿易路線探勘和發展上貢獻良多。但如今隨着汽車及大眾交通工具的普及，人們不再需要騎乘駱駝當做代步工具，而是轉變為一種文化消遣。儘管駱駝主人們都想要趁着世界盃大賺一筆，不過若是讓駱駝累壞，恐怕會得不償失。

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