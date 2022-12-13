美國疫情＋流感夾擊　病床佔用率逾80%創新高　醫療系統受壓

美媒12月9日稱，在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）及流感疫情夾擊下，美國有大量病人須入院治療。報道指，全美國的醫院病床佔用率已超過80%，醫療系統受壓。



美媒12月9日引述美國衞生與公眾服務部（HHS）的數據指，全美國的醫院病床佔用率在過去兩週上升8個百分點，目前已升至超過80%。

不是只有新冠肺炎病人佔用醫院病床，隨着全美國各地呼吸道病毒傳播率增加，有大批流感病人入院。報道指，感恩節那週因流感入院的人數，幾乎是前一週因流感入院人數的兩倍。

內文提及，自2020年中開始，全美國醫院在絕大部份時間內，醫院病床佔用率都超過70%，但除現時外，醫院病床佔用率另一次達到80%的時間是在2022年1月、即新冠病毒變異病毒株Omicron（奧密克戎）確診個案急增時。

2022年1月，大約四分之一的醫院病床被新冠肺炎病人佔用，但目前只有大約6%的病床被新冠肺炎病人佔用。

美國醫院協會（American Hospital Association）質量和病人安全副主席福斯特（Nancy Foster）表示，流感病人湧入是導致目前醫院爆滿的一個關鍵原因，其他原因包括勞動力短缺帶來的挑戰、以及在過去幾年內有大量病人延遲治療，這些積壓下來的個案也有待處理。

兒童受威脅

包括美國和加拿大在內的北美洲國家的流感個案也急增，兒童是其中一個最易受流感威脅的群體。

在2022年秋季，加拿大卑詩省（British Columbia）已有6名兒童或青少年感染流感後死亡。他們當中包括1名5歲以下兒童、3名5至9歲兒童、以及2名分別為15歲和19歲的青少年。