疫情｜Omicron＋流感疫苗　美國秋季擬同時接種　專家憂降低效力

科學家期待未來新冠肺炎能夠邁向流感化，美國聯邦政府官員與科學家正在研擬一項新計畫，在秋季為民眾提供流感疫苗接種時，一併提供新冠疫苗，屆時可能將有針對Omicron等變異株的新配方疫苗問世。不過，有專家認為，在重症死亡風險低的時期推動計劃，可能會降低接種意願與疫苗效力。



根據《紐約時報》報道，隨着新冠病毒成為生活中根深蒂固且不可預測的因素，美國科學家與衛生官員計畫借鑑每年分配流感疫苗的做法，可能從今年秋季試行在同一地點為符合對象同時接種新冠疫苗與流感疫苗。美國食品及藥物管理局（FDA）科學顧問將於6月28日開會討論，何種新冠變異株最可能在冬季蔓延，並讓疫苗廠商有時間決定是否更新配方，盼能在10月達到數億產量。

【相關文章】新冠肺炎｜流鼻涕、咳嗽懷疑確診？醫拆解Omicron與流感不同症狀（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 18

在目前秋季疫苗的候選清單中，專門針對Omicron的追加劑也已被列入。莫德納首席醫療官Paul Burton表示，該公司領先的候選疫苗有25微克的原版疫苗和另一種Omicron疫苗。輝瑞也表示，目前正在測試Omicron疫苗，但要6月份才會對秋季候選疫苗做出決定。即使疫苗無法與所有病毒株完全配對，但應該會像流感疫苗一樣增強免疫力，並對秋季可能出現的任何新變種提供部分保護力。

不過，FDA顧問團曾表示，只有在證據表明現有疫苗失效，且經改良疫苗優於過去版本時，他們才會支持新版本疫苗。數據顯示，美國選擇接種疫苗的人數隨着劑量降低，第一劑接種率高達90％，第二劑為76％，第三劑僅有50％的人接種。專家們擔心，若秋季多數美國人重症死亡風險很低，此時增加疫苗劑量可能會降低未來接種的集體意願。

科羅拉多州凱瑟醫療中心高級研究員Matthew Daley表示，增加劑量獲得的回報越來越小，正在給人們留下一種「疫苗接種計畫並不是非常有效」的印象，而且反覆接種甚至可能降低效力。紐約西奈山伊坎醫學院免疫學家Florian Krammer舉例稱，一年內打過流感疫苗者比連續兩年接種的人具有更強的免疫力。

然而，FDA生物製劑評估研究中心主任馬克士（Peter Marks）表示，新冠疫苗與秋季流感疫苗一同提供「節省了人們的時間」，可能讓更多的人同時接種兩種疫苗，不僅是防範醫療後果，還能防止生產力的下降，是個兩全其美的計畫。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】