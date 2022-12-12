北京：美國駐華大使聲明目的是危害中國穩定發展

撰文：房伊媚
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美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）12月10日就世界人權日發表聲明，提及中國人權狀況。中國外交部發言人汪文斌12日回應指，美方有關聲明無端指責中國人權狀況，暴露藉人權問題干涉中國內政、危害中國穩定發展和民族團結的政治目的。

汪文斌表示，美方有關聲明充斥着謊言和偏見，充分反映了美方霸權霸道霸淩的本性，中方對此強烈不滿、堅決反對。

他指中國人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權，中方將「尊重和保護人權」載入中國憲法，堅持走中國特色社會主義政治發展道路，全面發展全過程人民民主，堅持以人民為中心的發展思想，人權得到更好保障。

他說中國認真履行國際人權義務，是世界上唯一持續制定和實施四期國家人權行動計劃的主要大國。他稱中方將繼續走中國人權發展道路，積極參與全球人權治理，推動人權事業全面發展。

他表示，所謂中國在新疆搞「種族滅絕」和「反人類罪」，完全是世紀謊言；所謂中國在西藏執行「鎮壓」政策，完全是顛倒黑白；所謂中方瓦解對香港的自治承諾，完全是混淆是非。

他指美方動輒對別國人權狀況指手畫腳，卻對本國人權問題視而不見，美國存在系統性種族主義、強迫勞動、侵犯難移民和印第安人權利等嚴重問題，美國以保護人權為由對他國霸淩制裁、發動戰爭，導致當地生靈塗炭、經濟蕭條、社會動亂，製造無數人權災難、人權危機，對世界人權事業踐踏和破壞。他說在這些斑斑劣迹面前，美方根本沒資格以「教師爺」自居，更沒權力對別國頤指氣使。

汪文斌表示，國際社會的眼睛是雪亮的，中方敦促美方，停止就人權問題誣蔑抹黑中國，停止藉人權問題干涉中國內政、破壞中國穩定，切實反省美國自身在人權方面的劣迹，先把美國的人權「欠賬」補上。

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