美國用俄軍火商換女籃球員獲釋　在華被拘美公民家屬呼籲比照換囚

美國將在美服刑的俄羅斯軍火商博特（Viktor Bout，被稱為「死亡商人」）交給俄羅斯，換取美國女子職業籃球WNBA球星格連娜（Brittney Griner）於12月8日獲釋。美媒12月9日稱，有在華被拘美國公民的家屬要求，美國與中國達成同類換囚協議。



美國政治新聞網站《政治報》（Politico）12月9日稱，一些在華被拘的美國公民的家屬指，美國總統拜登（Joe Biden）沒兌現承諾、沒把令中國釋放他們家人一事視作他的「個人優先事項」。

報道指，有家屬要求美國和中國達成與格連娜案同類的換囚協議。被囚於中國的美國公民李凱（Kai Li，音譯）的家屬便是持這種看法。李凱的兒子哈里森（Harrison Li）表示，拜登應更快、採取更有力的行動，以及用他處理格連娜案時一樣的迫切態度來爭取令被囚於中國的美國公民獲釋。哈里森說，換囚看來是有效的工具，也是家屬會推動政府使用的工具之一。

李凱2016年9月被上海市公安局拘留，原因是他涉嫌為美國聯邦調查局（FBI）從事間諜活動。他於2018年7月被判處監禁10年。

《政治報》稱，這些家屬指美國政府在要求中國釋放在囚美國公民時，過度專注於靜默外交，即透過人質事務總統特使（Special Presidential Envoy for Hostage Affairs）辦公室以及美國駐北京大使館官員來與中國談判。