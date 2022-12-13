美國務院：華府與中國高層接觸　表明繼續履行台灣關係法

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）12月12日談到國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）與白宮國安會中國事務資深主任羅森伯格（Laura Rosenberger）12日與中國外交部副部長謝鋒會晤一事時表示，華府官員每次與中國高官接觸，都會表明堅持一中政策與履行台灣關係法的立場。



普賴斯指，有關會面是跟進美國總統拜登（Joe Biden）上月與中國國家主席習近平的會談，同時亦為國務卿布林肯（Antony Blinken）明年初訪華作準備。他表示今次會談更加坦承、具實質性，並明確表明，美國將持續積極競爭，捍衛美國利益與價值觀以及以規則為基礎的國際秩序，並與盟友及夥伴密切合作。

康達與羅森伯格同時提出拜登及布林肯在對華問題上其中一個優先事項，就是重申將遭中方錯誤拘留、禁止離境的美國公民帶回國的重要性。

雙方並在會面中討論多個重要議題，包括俄烏戰爭及朝鮮對區域安全與穩定構成的威脅，他們同時探討在氣候變化、健康安全、全球宏觀經濟穩定和糧食安全等問題合作的可能。

對於華府早前公布的對台軍售一事，普賴斯未明確回應今次會面有否談及相關內容，只表示，美國每次與中國高層級接觸時，都非常明確表明，華府將繼續堅持、尊重一中政策以及支撐這一政策的要素，持續履行台灣關係法。