美國多州禁政府設備用TikTok　亞拉巴馬與猶他州入列

中企字節跳動旗下的TikTok（抖音海外版）續成為美國多個州政府的目標，美國亞拉巴馬州（Alabama）與猶他州（Utah）12月12日宣告禁止政府設備安裝TikTok。



亞拉巴馬共和黨籍州長伊維（Kay Ivey）表示，「令人不安的是，TikTok 收集大量數據，其中大部份數據與應用程式的影片共享目的沒有合理聯繫。因此在國家資訊科技基礎設施使用TikTok會製造出對中國滲透行動的脆弱性，不可接受。」

TikTok回應表示「令我們失望的是，這麼多州份正在加入潮流，根據毫無根據、帶有政治色彩的涉TikTok謊言去制訂政策。」

美國多個州份近來陸續頒布針對TikTok的禁令，其中美國南達科他州（South Sakota）州長諾姆（Kristi Noem）11月29日簽署行政命令，禁止當地州政府僱員及承包商在州政府持有的設備使用TikTok。

德州7日加入南達科他州、南卡羅萊納州（South Carolina）、馬里蘭州（Maryland）的行列，宣布禁止在政府持有的裝置上使用Tiktok。威斯康星州（Wisconsin）的共和黨人已在催促他們的民主黨籍州長這麼做。