美非峰會首日展開　美國除提供資金還擬推動非盟加入G20

美非峰會12月13至15日舉行，會議將有49名非洲國家領袖參與，白宮在較早前宣布，將在未來三年向非洲投入550億美元，協助非洲發展。



這次峰會是拜登（Joe Biden）政府相隔8年再主持同類的會議，亦是新冠疫情以來在華盛頓舉行的大型峰會。

白宮在13日會前宣布，承諾在未來三年向非洲投入550億美元，其中為地區衛生項目提供近200億美元的資金，包括115億美元用於應對愛滋病、20億美元用於防治瘧疾、20億美元用於支持計劃生育和母嬰健康的項目、及20億美元用於新冠病毒。

美國政府還將支持非洲主導的環保、應對氣候變化及能源轉型，建立氣候行動基礎基金等。

白宮亦透露指拜登將在會上表明，美國支持非洲聯盟加入二十國集團（G20），南非是目前G20中唯一的非洲成員，

峰會上拜登亦將表示美國願意與非洲擴大貿易投資合作，包括就延長非洲延長和機會法案（African Growth and Opportunity Act）作出討論。法案在2000年成立，為撒哈拉以南的非洲國家提供進入美國市場的優惠條件，免關稅出口等。法案原定在2025年屆滿，會上將投出延長法案的討論。