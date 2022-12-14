美非峰會︱戴琪：美國希望檢討AGOA　提供更多進入美國市場機會

美非峰會12月13日一連3日舉行，貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，美國希望就目前美國與非洲定立的貿易法案進行檢討，為更多非洲國家提供進入美國市場的機會。



戴琪表示，她希望對非洲增長與機會法案（AGOA）進行一次「誠實的評估」。法案在2000年成立，在過去20多年一直是美國和非洲的貿易基礎。法案旨在促進非洲發展和治理改革，為近40個國家提供進入美國的稅務優惠。法案預定在2025年到期。

戴琪表示，她希望探討如何改進AGOA，包括提高利用率，特別是在較小和不發達的國家，以確保計劃利益能惠及各階層。

智庫布鲁金斯學會（Brookings Institution）2021年的研究表示，只有大約一半符合AGOA條件的國家制定了戰略，以充分利用計劃的好處。AGOA的最大受益包括出口石油的尼日利亞和安哥拉，以及當地最大的經濟體南非。肯尼亞亦依靠AGOA向美國出口越來越多衣服。

戴琪表示，今天的世界與當年非常不同，新冠疫情的出現和俄羅斯侵略烏克蘭，暴露了供應鏈的脆弱性，氣候危機亦不斷惡化。戴琪稱美國將預定與各個非洲國家簽署諒解備忘，,探討美非貿易的下一階段工作。