佩洛西即將1月卸任眾議院領袖　紀念肖像畫於國會山莊揭幕

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西）即將在1月卸任，為紀念她的肖像畫在12月15日於國會山莊大廈揭幕。佩洛西是美國首位國會議長，也是備受兩黨尊重的領袖之一。



揭幕儀式在國會山莊的雕像廳（Statuary Hall）舉行，畫像中佩洛西身穿紅色大衣，手執眾議院議長標誌的議事槌，面向前方微笑。

圖為12月15日，佩洛西的肖像畫在國會山莊的雕像廳揭幕，以紀念她擔任眾院領袖多年。（Reuteres）

出席儀式的有現任及退休國會議員，佩洛西的家人與好友。同屬民主黨的前總統奧巴馬（Barack Obama）透過預錄的影片表示，佩洛西「啟發了一代女性參選、勝選及擔任領袖」，又指他的平價醫療法案（Affordable Care Act）幾乎要胎死復中時，因佩洛西的堅持而得以通過。

共和黨前議長博納（John Boehner）致辭時，以「惺惺相惜」形容他與佩洛西的關係，表示佩洛西的堅毅讓人敬佩，得到共和與民主兩黨人的尊重。

現年82歲的佩洛西在2007年至2011年擔任眾議院議長，並在2019年重新擔任議長，成為50年來首位兩度登台的眾院議長。民主黨在11月中期選舉失去眾議院多數席位，佩洛西宣布不再尋求連任，結束20年眾議院民主黨領袖生涯，但她仍會繼續擔任三藩市眾議員。