麥卡錫料接替佩洛西任議長　中美關係再降溫？曾稱若當選將訪台

美國共和黨取得眾議院控制權後，眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）大有機會在2023年1月當上眾議院議長，接替民主黨籍的佩洛西（Nancy Pelosi）。據美媒指，麥卡錫曾表態稱若自己當上議長，便將會訪問台灣，又倡議在國會組建針對中國的特別委員會。



彭博社（Bloomberg）17日文章稱，預料在共和黨控制眾議院後，會施壓要求美國總統拜登（Joe Biden）對華展示更鷹派姿態，內容稱麥卡錫已表明將領導國會團訪問台灣，北京對此可能會再次有激烈反應，包括在台灣周邊軍演、中斷在習拜會後展開的中美溝通等。

文章提到麥卡錫也希望組建一個特別的國會委員會，從貿易、國家安全到新冠肺炎（COVID-19）起源等各方面對中國展開追查，報道指「他清單上的每個議題，都可能招致中國的譴責，甚至是報復。」

麥卡錫：2022年11月9日，麥卡錫在美國中期選舉後見記者 （AP）

現年57歲的麥卡錫是加州選區眾議員，在共和黨確定取得眾議院控制權後，他11月15日獲眾議院的共和黨人提名，將競選眾議院議長一職。據美媒指，麥卡錫以188 票比31票獲選為眾議院議長候選人，輕鬆擊敗黨內的右翼對手、亞利桑那州（Arizona）眾議員比格斯（Andy Biggs）。

今年7月時，他曾在Twitter指中國共產黨是美國與印太盟友面對的最大地緣政治威脅，稱支持台灣符合美國的最大利益。