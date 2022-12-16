英國爆發甲型鏈球菌疫情19名兒童死亡　抗生素盤尼西林出現短缺

英國爆發甲型鏈球菌疫情，至今已造成19名兒童死亡。疫情亦導致用以治療甲型鏈球菌的抗生素，盤尼西林（青霉素）出現短缺，衛生部發佈藥物「嚴重短缺協議」（SSPs），協助應對。



英國自9月爆發甲型鏈球菌疫情，3個月以來在1至4歲年輕患者通報111宗案例，相比2017年年全年只有194宗，感染人數大幅增加。

甲型鏈球菌常見於喉嚨及皮膚上，感染甲型鏈球菌雖然不一定會發病，但發病時可引起咽喉炎或扁桃腺炎，不論大人及小孩均可染病。但當感染者是免疫力較低的幼童或老年人，細菌可以進入血液引起嚴重併發症，即侵入性甲型鏈球菌，或稱iGAS。

入侵性甲型鏈球菌可引起壞死性筋膜炎、壞死性肺炎或中毒性休克綜合症，這往往是致命的。

甲型鏈球菌可使用抗生素治療，而一般感染只要使用抗生素，在24小時後症狀將會逐步緩和。盤尼西林是治療甲型鏈球菌感染相當有效的抗生素，因此疫情爆發導致盤尼西林出現短缺。

英國衛生部發佈藥物「嚴重短缺協議」（SSPs），指示藥劑師在沒法給予盤尼西林的時候，可使用同類藥物代替。同時衛生部表示會對發生嚴重併發症的個案進行調查，英格蘭公共衞生署高級醫學顧問霍普金斯（Susan Hopkins）指出，在嚴重個案的三分之一患者中發現他們同時感染另一種呼吸道病毒，懷疑因同時感染讓細菌更容易進入肺部。