英國甲型鏈球菌病例數字攀升　迄今7學童死亡

英國兒童甲型鏈球菌發病率上升，目前已有7宗死亡個案。英國衞生安全局（UKHSA）已就病例上升發出警報。



英媒12月3日報道，一名倫敦12歲男學生因甲型鏈球菌侵入性感染死亡，為9月以來第7宗案例。衛生安全局2日證實，兩個多月來已有6名10歲以下學童因感染甲型鏈球菌死亡。

甲型鏈球菌可造成多種健康問題，嚴重者包括猩紅熱，及較為罕有的侵入性甲型鏈球菌感染（iGAS）。iGAS患者會出現體溫持續攀升、嗜睡、虛弱、食慾不振及排尿減少等症狀，判斷頗有難度。

據衞生安全局數據，猩紅熱及iGAS發病率已達新冠疫情前同期的2到3倍，11月14至20日接報猩紅熱患者共851例，去年同期平均僅得186例。目前未有證據表明新變種病菌正在傳播，病例攀升或由社交活動頻繁、病菌大量傳播導致。

英國無任所閣員查學禮（Nadhim Zahawi）指出，即使大多甲型鏈球菌感染病例均屬輕症，仍有機會惡化至需要緊急治療，呼籲家長對發燒、頭痛或皮疹等癥狀保持警惕。

倫敦帝國學院新生兒科教授穆迪（Neena Modi）批評國民保健署（NHS）反應遲鈍，但指現在斷言病例有否超出正常範圍，仍是言之尚早。