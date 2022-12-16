美國商務部把36間中國企業列入實體清單　包括長江存儲

美國商務部宣布，將36間中國企業列入「實體清單」，包括製造先進晶片的長江存儲，嚴格限制它們獲取美國技術。



商務部指出，列入清單的公司中，有21間是人工智能晶片研發、設計及銷售的主要企業，並與中國國防部門有緊密關係。另外有9間公司被指支持中國軍事現代化，發展高超音速導彈有關。

中國記憶晶片製造商長江存儲亦被列入實體清單內。美國指，長江存儲可能將美國技術轉移至已被列入實體清單的中國企業，包括華為及海康威視。

美國商務部表示，今次行動是針對中國取得和借助人工智能等先進科技，從事軍事現代化和侵犯人權等行為。在未經許可下，美國企業不得向清單內企業供應美國貨品、技術及服務。

中國駐美大使館批評美國在技術領域，公然進行經濟脅迫和欺凌，削弱中美企業之間的正常商業活動，威脅全球芯片供應鏈的穩定，中方將堅決維護中國企業的合法權益。另一方面，世界貿易組織表示，已經收到中國就美國的芯片出口限制提出申訴。

美國商務部助理部長肯德勒（Thea Rozman Kendler）在聲明中表示，在實體清單增列上述中企，推進拜登政府拒讓中國「獲取先進技術以供軍事現代化和侵犯人權」的行動。

美國之前已採取一些行動，藉此試圖限制中國取得美國敏感技術。中國商務部12日表示，北京已就美國對中國對晶片和其他產品實施出口管制向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，訴諸世界貿易組織爭端解決機制。

美國商務部10月初稱，華府限制向28間中國公司提供用於生產超級電腦和半導體的產品。拜登還簽署一項為美國半導體製造商提供527億美元救助計劃的法律，以加強其在與中國競爭中的地位。