美國將「藥明生物」等24家中國企業從未經核實名單移除

路透社報道，拜登政府周四(15日)表示，它已將阿斯利康新冠疫苗原料生產商藥明生物和其他24家中國公司和9家俄羅斯公司從「未經核實」實體名單（Unverified List）中移除，該名單使美國供應商出口給這些外國公司時，須進行更詳盡的檢查。



今(2022)年2月8日，美國商務部把33間中國企業納入「未經核實」實體名單（Unverified List），包括Wuxi Biologics Co., Ltd.﹙2269，藥明生物﹚多間關連企業，Wuxi Biologics Co., Ltd.及Wuxi Biologics (Shanghai) Co., Ltd等。



美國商務部指出，該批企業在合符法規方面存在問題，因此禁止美國企業向有關企業輸出受管制技術，或進行業務往來。根據美國商務部聲明，美國無法核實涉事中國企業的公司背景及可信度，因此作出相關處置。

美國再制裁中企！ 藥明生物瀉25% 偕另外32間企業被納禁運名單藥明生物當時發聲明稱，得知旗下兩家公司被列入「未經核實」實體名單，但並非更為人熟知的美國「實體名單」或「黑名單」，對公司業務及向全球合作夥伴提供服務，並無衝擊。

藥明生物曾被列入美國的「未經核實」實體名單。(資料圖片)

藥明生物指出，公司歡迎﹙當局﹚隨時檢查，以便從此類清單中清除，並在採取臨時措施，在檢查之前將這些子公司從名單中刪除。

10月7日，藥明生物稱，無錫藥明生物技術成功完成美國商務部現場最終用戶訪問後，已被美國商務部從名單中移除。

路透社指出，拜登政府12月15日宣布，已將藥明生物和其他24家中國公司和9家俄羅斯公司從「未經核實」實體名單（Unverified List）中移除。

據了解，被列入美國未核實名單的外國實體會被要求提供額外的文件，並接受美國實地審查。但在中國，要進行這些檢查需要商務部的許可。