美國將「藥明生物」等24家中國企業從未經核實名單移除

路透社報道,拜登政府周四(15日)表示,它已將阿斯利康新冠疫苗原料生產商藥明生物和其他24家中國公司和9家俄羅斯公司從「未經核實」實體名單(Unverified List)中移除,該名單使美國供應商出口給這些外國公司時,須進行更詳盡的檢查。



今(2022)年2月8日,美國商務部把33間中國企業納入「未經核實」實體名單(Unverified List),包括Wuxi Biologics Co., Ltd.﹙2269,藥明生物﹚多間關連企業,Wuxi Biologics Co., Ltd.及Wuxi Biologics (Shanghai) Co., Ltd等。



美國商務部指出,該批企業在合符法規方面存在問題,因此禁止美國企業向有關企業輸出受管制技術,或進行業務往來。根據美國商務部聲明,美國無法核實涉事中國企業的公司背景及可信度,因此作出相關處置。

美國再制裁中企! 藥明生物瀉25% 偕另外32間企業被納禁運名單藥明生物當時發聲明稱,得知旗下兩家公司被列入「未經核實」實體名單,但並非更為人熟知的美國「實體名單」或「黑名單」,對公司業務及向全球合作夥伴提供服務,並無衝擊。

藥明生物曾被列入美國的「未經核實」實體名單。(資料圖片)

藥明生物指出,公司歡迎﹙當局﹚隨時檢查,以便從此類清單中清除,並在採取臨時措施,在檢查之前將這些子公司從名單中刪除。

10月7日,藥明生物稱,無錫藥明生物技術成功完成美國商務部現場最終用戶訪問後,已被美國商務部從名單中移除。

據了解,被列入美國未核實名單的外國實體會被要求提供額外的文件,並接受美國實地審查。但在中國,要進行這些檢查需要商務部的許可。