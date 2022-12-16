美國再把36中企列黑名單　中國向世貿提申訴

美國商務部把36間中國企業列入「實體清單」，包括長江存儲（YMTC）、寒武紀科技及上海微電子裝備（SMEE）等，嚴格限制它們獲取美國技術後，中國駐美大使館批評這是公然進行經濟脅迫和欺凌。世界貿易組織表示，已收到中國就美國的晶片出口限制提出申訴。



中國駐美大使館批評美國在技術領域公然進行經濟脅迫和欺凌，削弱中美企業之間的正常商業活動，威脅全球芯片供應鏈的穩定，中方將堅決維護中國企業的合法權益。世貿組織表示收到中國就美國的晶片出口限制提出申訴。

據美國商務部指，列入清單的公司中，有21間是人工智能晶片研發、設計及銷售的主要企業，指其與中國國防部門有緊密關係。另外有9間公司被指支持中國軍事現代化，發展高超音速導彈有關。部門同時宣布將26家中國企業從「未經核實」名單剔除，讓美國商家出貨給這些企業時不用額外審查。

中國記憶晶片製造商長江存儲被列入實體清單內。美國指，長江存儲可能將美國技術轉移至已被列入實體清單的中國企業，包括華為及海康威視。

美國商務部助理部長肯德勒（Thea Rozman Kendler）在聲明中表示，在實體清單增列上述中企，推進拜登政府拒讓中國「獲取先進技術以供軍事現代化和侵犯人權」的行動。