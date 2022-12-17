佐治亞州新罕布什爾州加入　美國頒禁TikTok增至13州

佐治亞州（Georgia）州長肯普（Brian Kemp）及新罕布什爾州（New Hampshire）州長蘇努努（Chris Sununu）12月15日下令，禁止在政府電子設備上使用抖音海外版TikTok，並指中國政府或能透過Tiktok獲取用戶個人資訊。



美媒12月16日引述肯普表示，此舉旨在保護國家安全，防止中共等外國對手獲取美國的安全數據及敏感訊息。他在月初曾引述聯邦調查局（FBI）局長雷（Chris Wray）評論指，中國可透過TikTok收集用戶數據，並用於間諜活動。

肯普和蘇努努已下令在佐治亞州與新罕州政府機構使用通訊程式微信（WeChat）及騰訊旗下所有應用程式。蘇努努更將阿里巴巴旗下應用程式，以及華為、中興等中國製手機及電子設備列入禁用清單，並下令政府機構在30天內移除相關程式及器材。

肯普同時禁止職員在政府電子設備上使用通訊程式Telegram，指程式或涉俄羅斯控制，會帶來類似風險。

除佐治亞州及新罕布什爾州，美國已有11個州份實行TikTok禁令，包括德州（Texas）、俄克拉荷馬州（Oklahoma）及馬里蘭州（Maryland）等。美軍亦已禁止在軍事子設備上使用TikTok。