日本防衛省：中國6艦包括遼寧號穿越宮古海峽　直升機曾起降

日本防衛省統合幕僚監部星期五（16日）通報，包括「遼寧號」航空母艦和2艘055型驅逐艦在內的6艘中國軍艦星期四出現在日本五島列島中的福江島（隸屬長崎縣）以西海域，並於16日通過沖繩本島和宮古島之間的宮古海峽進入西太平洋活動。



根據日本防衛省統合幕僚監部網站通報，日本海上自衛隊於當地時間15日上午10時左右，在福江島以西約440公里的海域觀察到中國海軍航母遼寧艦（舷號16）、054A型導彈護衛艦棗莊艦（舷號542）、052D型驅逐艦成都艦（舷號120）、055型驅逐艦鞍山艦（舷號103）、901型補給艦呼倫湖艦（舷號901）等5艘艦艇。

當日深夜，海自又在福江島以西約420公里處發現中國海軍055型驅逐艦無錫艦（舷號104）向東南方向移動。

上述6艘艦艇16日在沖繩本島與宮古島之間的宮古海峽向南航行，駛向太平洋。

此外，日本海自還確認有中國海軍軍艦進行了艦載直升機起降。日本海上自衛隊出動飛機、艦艇進行情報收集和警戒監視。

日本防衛省統合幕僚監部在14日的一則通報中還說，在遼寧艦編隊東出前幾日，海上自衛隊還發現多批中國海軍艦艇編隊駛向西太平洋。

當地時間13日晚10時左右，海自在同屬五島列島中男女群島以西約90公里處海域，發現中國海軍055型驅逐艦拉薩艦（舷號102）、052D型驅逐艦開封艦（舷號124）、903A型補給艦太湖艦（舷號889）等3艘艦艇向東南方向移動，隨後在14日，該3艘艦艇通過大隅海峽向東駛向西太平洋。

當地時間12日晚8時左右，海自在鹿兒島縣的口永良部島西方約140公里的海域發現一艘中國海軍815型電子偵察船（舷號796），該艦14日穿過宮古海峽向東南方向前進，確認是向太平洋方向航行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

