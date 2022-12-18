記者帳戶獲解封事件告一段落　惟Twitter風波持續不斷

美國數名記者Twitter帳戶被封事件擾攘兩天後，馬斯克（Elon Musk）在12月17日恢復了所有記者的帳戶。事件看似告一段落，但Twitter近日持續不斷的風波引起了外界不安。



Twitter在14日封鎖了一個名ElonJet，在Twitter上追蹤馬斯克私人飛機動向的帳戶，並修改了其私隱政策禁止分享實時位置信息。在翌日，包括來自《紐約時報》、美國有線電視新聞網（CNN）和《華盛頓郵報》數名記者的Twitter帳戶，同樣在没有被通知的情况下遭到封鎖。

圖為11月4日，馬斯克出席在席在華盛頓舉行的一場金融投資會議。（Reuters）

事件引起了歐美，以致聯合國的注意。聯合國發言人在16日表示對事「非常不安」，歐盟亦警告Twitter封鎖記者帳戶會有嚴重後果。馬斯克同日在Twitter上發起線上民調，結果有較多的人投票選擇解封記者帳戶，馬斯克在17日宣布遵循民意，解封所有被停權的記者帳戶。

聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Türk）歡迎做法，但對事件表示擔憂：「Twitter有責任尊重人權，馬斯克應承諾根據公開的政策作出決定，尊重權利，包括言論自由。」

美國推進事編輯和寫作協會（SABEW）16日發表聲明，Twitter的做法違反了美國第一修正案的精神。馬斯克曾自稱自己是「絕對的言論自由主義者」，但事件讓外界質疑他終究只是「聆聽自己喜歡的聲音」。

持續不斷風波

事件雖然看似告一段落，但Twitter近日持續的問題引起了外界不安。馬斯克在10月收購Twitter後實施大規模裁員以圖節省開支，惹來員工上下不滿，多個企業亦減少在Twitter賣廣告。馬斯克提議的「藍剔月費計劃」亦因出現大量名人冒認者一度暫停。

馬斯克要求員工持續加班工作，並在公司內加床讓員工休息的照片亦被公開。有報道指Twitter此舉恐怕違反建築物條例，連串的事件正打擊着Twitter的運作。

16日有報道指Twitter有意以每股 54.2 美元原價發售新股，籌集資金。英國《金融時報》引述金融服務公司Gerber Kawasaki報道，Twitter出現財務困難，馬斯克似乎未有預期收入會出現大幅下降。馬斯克早前曾在一次員工大會上，坦承Twitter 若不增加收入「破產並非不可能的事」。

馬斯克購買Twitter的行動，讓馬斯克失去世界首富的頭銜，在上週由LVMH主席兼行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）取而代之。