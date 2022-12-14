美媒：Twitter為省開支出盡招數　包括欠租與拍賣辦公室設備

美媒12月13日報道，在Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）入主後，Twitter正為減省開支出盡各種招數，包括已拖欠三藩市總部的租金數周，希望與業主談判新租約，這間公司又拍賣辦公室設備，還曾考慮不支付前員工的遣散費等。



馬斯克接手Twitter後，已推動大裁員行動，但《紐約時報》13日指，這間公司希望進一步減省開支，包括據三名消息人士指，Twitter已拖欠三藩市總部或其他辦公室的租金數周，並已收到肖倫斯坦（Shorenstein）等房地產公司的投訴，馬斯克團隊的盤算是希望與業主談判新的租約條款。

Twitter的其他慳錢招數也包括進一步裁員，如解僱廚房員工，並開始拍賣在三藩市辦公室的辦公用品、工業級廚房設備和電子產品。

圖為馬斯克（Elon Musk）2022年10月31日在紐約市出席活動 （Getty）

報道還提到Twitter曾考慮不支付前員工的遣散費，不過最終為了符合法律，才決定向美國員工支付最少兩個月工資和一個月的遣散費，但報道稱，這個決定在未來也可能有變，據兩名知情人士指，馬斯克的團隊正在重新考慮是否支付部份費用，或乾脆面對前員工提出的訴訟。

報道稱，根據法院訴訟文件顯示，Twitter也拒絕支付一筆在馬斯克接手公司該星期的私人包機費用，金額為近19.8萬美元（約154萬港元）。