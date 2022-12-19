拆解日本新版安保3文件：視中國為最大挑戰　為「台灣有事」準備

日本政府12月16日在內閣會議上批准3份文件，其中經修改的新《國家安全保障戰略》寫明中國是「前所未有的最大戰略挑戰」。



這3份文件分別是新的《國家安全保障戰略》、《防衛計劃大綱》和《中期防衛力整備計劃》（中期防）。新的《防衛計劃大綱》現已改名為《國家防衛戰略》。

根據路透社16日稱，日本2年多以來一直在討論這項計劃，將斥資約370億美元增強反擊能力，包括2027年前擴大12式陸基反艦導彈的射程。日本還計劃開發包括高超音速武器在內的其他導彈，也會購買美製艦載戰斧導彈。

日本自衛隊目前裝備的導彈最多能飛行數百公里，他們相信發展反擊能力會阻止潛在攻擊。而這些新反擊能力將讓東京可用地基或海基導彈打擊1,000公里外的船隻和目標。

日本為了增進協調海、陸、空部隊，將建立首個聯合指揮中心。報道引述消息稱，日本執政黨自由民主黨還在討論美日統合司令部的問題。

軍事支出將達GDP約2%

在軍事方面，防衛省未來5年將花費逾43萬億日圓（約2.4萬億港元），國防預算翻倍，達國內生產總值（GDP）2%左右。

這些錢怎麼用？

約70億美元（約546億港元）將用於網絡戰行動，另外70億美元（約546億港元）用於太空能力，約60億美元（約468億港元）用於和英國及意大利研發新一代戰機。

這些文件稱，日本將增加彈藥供應和庫存，但未有具體說明細節。《讀賣新聞》早前已報道，政府計劃5年內建造約70個軍火庫，到2035年建造130個。

多數武器還在北海道

由於冷戰時期日本的軍事對手是蘇聯，日本約70%軍隊的軍火彈藥存放在北海道島。日本如今認為其主要威脅來自鄰近中國的西南島鏈，以防台灣附近發生衝突，日政府計劃在西南部準備供應基地。