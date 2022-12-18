日本自由行｜今冬最強寒流進襲：雪深可達百厘米　注意這一帶交通

日本大部份地區正受到今冬最強等級寒流影響，位於東北的山形縣大藏村截至今天上午最深積雪達162厘米，連位於西南方的九州地方都降雪與積雪。氣象廳呼籲人們留意天氣對交通的影響，尤其是19日面向日本海（東海）一側的北部至西部交通問題。



此外當局也呼籲人們警惕強風、巨浪和雪崩等狀況。

日本放送協會（NHK）18日報道預計直到19日，從日本北部到西部的日本海一側預計有大雪。

氣象廳表示，冷空氣正在流入日本，主要為北海道和本州島面向日本海的地區帶來大雪。

受上空強烈寒流影響，該國海側地區截至18日下午4時的24小時降雪量：山形縣大蔵村63厘米，福島縣只見町60厘米，福島縣金山町49厘米。

九州地方的鹿兒島地方氣象廳18日上午確認鹿兒島市已落雪，落了當地入冬後第一場雪。這較2021年提早8天，也較往年平均提早19天。

天氣預報稱，截至19日下午6時的24小時內，北陸地方可能有100厘米的降雪量、東北地方可能70厘米、近畿地方可能有50厘米，以及中國地方可能有40厘米。

weathernews.jp天氣預報稱，19日冬季型氣壓格局繼續，從山陰到北海道的日本海一側將有降雪，尤其是在北陸和東北地區，呼籲人們對大雪保持警惕。關東地區以西的太平洋一側將放晴，但天氣會變冷。

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