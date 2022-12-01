日本自由行｜神戶酒店房租62元您敢住嗎？內部嚇壞人：這是鬼屋吧

許多背包客出門在外都喜歡住在價錢相對便宜的青年旅館，也是海外旅行省錢的好選擇。日本有不少設備較簡單、與其他旅客共用衛浴的旅館，但你能想像出外遊玩，住在一晚房價只要1100日圓（約港幣62元）的酒店嗎？



日本一名網友在推特上發文，表示自己住進了神戶一家便宜的酒店，但旅店內外的照片卻叫人看得毛骨悚然，燈光昏暗、陰森氛圍讓網友直呼：「這是鬼屋吧！」

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日本網友「ニュー伊吹」在Twitter上發文，開箱他日前到日本兵庫縣神戶市住宿的酒店照片，只見整個房間十分狹小，只夠一人躺進去，環境簡陋、連開門都要用剪刀剪開類似塑膠索帶的東西，才能把小小的鐵鎖打開，室內詭異的燈光更是讓環境瀰漫着一股靈異片的氛圍。

這棟酒店一晚的房價雖然只要約62港元，還是讓網友敬謝不敏：「根本是地獄」、「是鬼屋吧」、「這裡是罪犯逃亡時藏的地方吧」、「我還以為是廢墟！」、「感覺貞子會跑出來」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】