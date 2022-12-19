朝鮮試驗偵察衛星盼2023年完成　發韓國首爾鳥瞰圖「騷肌肉」？

朝鮮公布國家宇宙開發局12月18日進行對於軍事偵察衛星一號的最後階段重要試驗。當局表示，軍事偵察衛星的準備工作2023年4月完成。



朝中社12月19日發布2張未註明日期的照片，看來是與朝鮮偵察衛星開發有關的測試。朝鮮18日被指發射2枚中程彈導導彈，但朝方19日稱是與偵察衛星有關的測試，朝方稱衛星的試驗中證明其照相機、數據處理和傳輸設備工作正常以及地面調度系統控制的精確性，展示照相機所拍攝的韓國的照片包括仁川和首爾。

據朝中社消息，試驗設備擁有一個20米空間分辨率的全色照相機和2個多譜段照相機、1個視頻發射機和1個不同頻率範圍的收發器。

朝鮮在其開發的偵察衛星的試驗中證明其照相機、數據處理和傳輸設備工作正常以及地面調度系統控制的精確性。

朝中社發布的據稱由衛星系統拍攝的照片顯示出一幅黑白圖像，顯然是韓國領土的圖像。一半可見仁川港，另一半是首爾的一部份，中間是漢江。

圖為2022年12月19日，朝中社發布的這張未註明日期的照片，疑是與朝鮮偵察衛星開發有關的測試。朝鮮在其開發的偵察衛星的試驗中證明其照相機、數據處理和傳輸設備工作正常以及地面調度系統控制的精確性，展示照相機所拍攝的韓國領土的照片，包括仁川和首爾。（Reuters）

據朝中社報道，朝鮮國家宇宙開發局於當地時間12月18日在西海衛星發射場進行軍事偵察衛星一號的最終階段重要試驗。裝載衛星發射相關設備的運載體被發射至500公里的高度，在模擬宇宙環境中測試攝像機運用技術、通訊設備的數據處理和傳輸能力、地面管制系統的跟蹤和操縱精度等指標。

當局發言人表示，這是軍事偵察衛星一號研發的最後一道關卡，並確認其準備工作將於2023年4月全部完成。

圖為朝鮮最高領導人金正恩12月15日在西海衛星發射場視察大功率固體燃料發動機地上點火試驗情形。 （朝中社）

俄衛網19日引述此前報道指，朝鮮宣布進行一次與偵察衛星開發有關的試驗以及到2023年4月完成開發工作的計劃。韓國和日本12月18日發布消息稱，平壤當天向日本海方向發射2枚中程彈道導彈。其飛行最大高度達550公里，射程500公里。

朝中社的報道稱：「朝鮮國家宇宙開發局在西海衛星發射場進行了一次偵察衛星開發最終階段的重要試驗……試驗中證明了重要技術性能，包括照相機控制技術、通訊設備在空間條件下處理和傳輸數據的能力，地面調度系統跟蹤和控制的精確性……計劃在2023年4月前完成第一顆軍用偵察衛星的開發工作。」

自今年年初以來，朝鮮共進行了36次導彈發射。近半數即17次發生在9月25日以來的這段時間，其中包括發射了「火星-12」中程彈道導彈，該導彈飛越了日本，飛行4500公里，創朝鮮紀錄，飛行高度為1000公里。

隨後11月18日，朝鮮發射了一枚「火星-17」洲際彈道導彈。導彈飛行69分鐘，落在北海道附近大島200公里處的日本專屬經濟區內。導彈飛行距離為999.2公里，高度為6040.9公里，導彈是沿高彈道上飛行的。高彈道意味着導彈發射更加垂直，從而縮短飛行距離。根據日本防衛省的分析，在沿正常彈道發射時，導彈可以飛行1.5萬公里，並到達美國領土。