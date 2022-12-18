韓媒：朝鮮發射2中程彈道導彈　今年已射導彈逾60枚　破單年紀錄

撰文：許懿安 洪怡霖
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朝鮮12月18日疑似發射彈道導彈，韓聯社12月18日稱，朝鮮所發射的是中程彈道導彈。朝鮮2022年已發射逾60枚彈道導彈，打破單年發射導彈紀錄，令朝鮮半島緊張情勢升溫。

日本防衛副大臣井野俊朗稱，導彈落入日本專屬經濟區外。當局稱導彈飛行高度550公里，飛行距離長達250公里。日本方面暫未收到任何損毀報告。

韓國聯合參謀本部18日稱，朝鮮發射的2枚導彈都是中程彈道導彈，飛行約500公里。

今次發射發生在朝鮮成功測試固態火箭發動機（high-thrust solid-fuel motor）數天後。路透社18日引述專家稱，這會讓朝鮮發射彈道導彈方面，變得更快以及更機動。

朝鮮11月18日上午10時15分左右從平壤市順安地區向東部海域發射1枚洲際彈道導彈（ICBM），飛行高度達到6,100公里左右，飛行距離約為1,000公里，飛行速度約22馬赫。經分析，它和11月3日發射的導彈，都是火星-17型。

韓聯社稱，鑑於韓軍發布的具體參數，其射程可達1.5萬公里，打擊範圍覆蓋美國全境。值得留意的是，火星-17型採用多彈頭分導重返大汽層運載工具（MIRV），一旦在目標上空成功完成彈頭分離，可同步打擊華盛頓和紐約。

韓聯社18日亦引述韓國參謀長聯席會議（JCS）稱，朝鮮向半島東部海域（韓國稱東海，日本稱日本海）發射彈道導彈，這是自朝鮮11月發射洲際彈道導彈（ICBM）以來再次發射彈道導彈。

報道指，當天是朝鮮前領導人金正日逝世11週年的翌日，朝鮮選在這天發射導彈格外引發關注。

金正日2011年12月17日逝世。根據這間韓媒，朝中社18日報道，朝鮮高級幹部17日前往錦繡山太陽宮進行參拜，紀念金正日逝世11週年。

韓聯社稱，由於朝鮮國營傳媒未有報道現任領導人金正恩出席參拜的消息，他或未有前往參拜，金正恩在其父祭日當天未有參拜太陽宮，實屬罕見。

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朝鮮(北韓)