烏克蘭稱嚴陣以待：俄羅斯或讓戰爭今冬「大幅升級」

烏克蘭總統高級顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）指俄羅斯可能會為了扭轉戰局，同時限制國內的政治反彈，在冬天大幅升級戰事。



波多利亞克接受《紐約時報》訪問時說，儘管俄軍在戰爭的頭10個月遭遇重挫，但俄軍目前正在制定類似於蘇聯在二戰期間採用的戰術，即利用步兵展開大規模地面攻勢，而烏克蘭正為此做好準備。

俄軍日前向烏克蘭的電網設施發射了數十枚導彈，造成至少3人死亡，9處能源設施受到破壞。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）星期天（12月18日）晚上在全國視頻講話中告訴人民，經過兩天的努力搶修，已有多300萬人恢復了電力供應，加上星期六（17日）的600萬人，恢復供電的人口總數已增至900萬。

另外，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）星期一（19日）將與包括北歐和波羅的海等國的聯合遠征軍（Joint Expeditionary Force）領導人開會，他將宣布會在明年依據一份價值2億5,000萬英鎊（約23億7,400萬港元）的合約，持續為烏克蘭供應砲彈。

美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）在《旁觀者》（The Spectator）雜誌撰文指出，俄烏是時候通過談判達成和平協議，以降低爆發另一場世界大戰的風險。不過，烏克蘭認為，基辛格的言論相當於「安撫侵略者」，並表明烏克蘭不可能達成涉及讓出領土的協議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

