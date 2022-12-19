烏克蘭準備應對俄羅斯及白羅斯　基輔擊落9架伊朗製無人機

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）12月19日到訪白羅斯（Belarus），俄軍準備在當地演習。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）18日稱，烏方準備應對俄羅斯及白羅斯、並為所有可能出現的防禦情景做準備。



普京19日到訪白羅斯。俄羅斯稱，這次旅程是普京與白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）之間的廣泛工作訪問。

路透社19日引述俄羅斯國際文傳電訊社 （Interfax）稱，俄羅斯國防部表示，10月調往白羅斯的俄軍，會在當地進行營級戰術演習。報道指，暫未知俄軍會在白羅斯的什麼地方舉行演習，也未知演習何時舉行。

報道提及，烏克蘭官員在過去數個月以來都在警告，白羅斯可能會參與俄烏戰爭、加入俄羅斯一方。

澤連斯基18日說：「保護我們與俄羅斯和白羅斯之間的邊境，是我們一貫的優先事項。」他指：「我們正為所有可能出現的防禦情景做準備。」

烏克蘭首都基輔（Kyiv）及其周邊地區19日再次遭到襲擊。基輔的軍事管理機構指，烏方在基輔領空擊落9架伊朗製無人機。基輔州長阿列克西·庫列巴（Oleksiy Kuleba）在Telegram上表示，防空系統正在基輔地區運作，政府呼籲民眾在防空警報結束前，留在避難所和安全的地方，並照顧好自己以及身邊的人。