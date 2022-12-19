危地馬拉2023年3月辦「台灣友邦峰會」 邀蔡英文共同主持

危地馬拉（又譯瓜地馬拉）新任駐台灣大使稱，有意在2023年3月舉辦台灣友邦高峰會議，期盼台灣總統蔡英文與危地馬拉總統賈馬特共同主持會議。



據台總統府網站發布的新聞稿，蔡英文星期一（12月19日）在總統府接受危地馬拉新任駐台大使帕迪利亞（Oscar Adolfo Padilla Lam）呈遞到任書。

蔡英文致詞時說，這些年台灣與危地馬拉在各領域持續深化交流，即使在疫情挑戰下，雙邊貿易穩定成長，合作的腳步也沒有停下來。舉例來說，今年1月危地馬拉在台灣成立商務參事處，台灣在7月也邀集廠商組團到危地馬拉考察。

蔡英文指出，今年8月面對中國大陸持續軍演，危地馬拉外長步卡羅訪問台灣表達支持，在9月的聯合國大會，總統賈馬特（Alejandro Giammattei）也為台灣仗義執言，她要特別感謝危地馬拉對台灣的支持。

據台總統府新聞稿，帕迪利亞則說，危地馬拉是台灣的朋友及盟邦，兩地將共同努力讓全世界都看見彼此的友情，以及捍衛自由主權、民主及經濟、社會發展等共同價值的堅定信念。

帕迪利亞指出，危地馬拉曾多次在國際多邊區域及雙邊場域表達對台灣的友誼及承諾。比如，賈馬特今年9月再度在聯合國大會上表達，危地馬拉堅持與世界各國同聲呼籲，停止對台灣主權的威脅，反對威權體制在全球擴張等。

帕迪利亞也說，危地馬拉做為台灣不變的友人及盟邦，有意在2023年3月間舉辦台灣的友邦高峰會議，促進友邦之間的交流之外，同時再次重申對台灣的承認與支持。他並說，如果蔡英文的行程允許，期盼蔡英文與賈馬特共同主持會議。

根據公開報道，蔡英文至今還沒有接受這一邀請。蔡英文曾在2017年訪問危地馬拉。

危地馬拉是目前台灣僅有與之有14個邦交關係的國家之一，也是台灣在中美洲僅剩的3個有邦交關係的國家之一。另外兩個分別是洪都拉斯（Honduras）和伯利茲（Belize）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

