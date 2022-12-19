美媒：調研機構稱蘋果代工商正逐步將生產線撤離中國

美媒12月19日稱，以美國蘋果公司（Apple Inc.）最大代工商富士康為首的組裝夥伴正逐步將其生產線從中國轉移至印度、越南和巴西等國家，以減少中國地緣政治和新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情對其供應鏈穩定性的影響。



彭博社12月19日稱，總部位於香港的市場調研機構「對比法」技術市場研究公司（Counterpoint Research）分析師稱，主要的電子產品製造商將產能從中國向外轉移的規劃，在疫情發生前就已開始。這些公司希望利用當地的激勵政策，加快步伐實現全球範圍內的產能多樣化。

他們預計，富士康的母公司鴻海集團最高可能會將其30%的產能轉移到印度、越南和巴西。

Counterpoint提出，雖然中國大陸短期內不可能直接被取代，但鴻海與和碩（Pegatron Corp.）等公司正為以後能在中國境外組裝處理更多產品打好基礎。

分析師指出，在富士康等的帶領下，許多企業已在印度投資工廠、生產線，並展開相對先進的製程和人員培訓。

有分析指，印度的大量人口和高出生率已吸引一些企業在印度投資工廠、生產線、相對先進的製程和人員培訓。根據Counterpoint的研究，2022年第二季度在印度生產的智能手機增長16%，達到4,400多萬部。

同時，由於越南的勞動力成本低於中國，也吸引21間蘋果供應商在該國展開業務。

分析師還稱，由於蘋果是其iPhone產品設計更加模塊化，可在不同設施之間進行轉移，減少對單個工廠或熟練勞動力的依賴，2022年在印度生產iPhone的速度的確比前幾代快得多。「現在，印度的工廠幾乎可與中國的工廠同時生產iPhone 14。」

本文獲聯合早報授權轉載

