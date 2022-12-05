美國蘋果門市遭洗劫　顧客想捉賊　員工竟阻攔：讓他們搶

美國加州帕羅奧圖市（Palo Alto）黑色星期五期間，2名搶匪在店內仍有多名顧客的情況下，公然闖入搶走價值3.5萬美元的產品。不過引起更多人討論的是，現場畫面拍到店員反而阻止顧客上前，拉開搶匪與顧客間的距離，還表示：「讓他們走。」



根據帕羅奧圖市當地媒體報道，一名顧客拍下店內搶劫情況，2名穿着帽T戴口罩的搶匪一走入店內，就開始扯下展示台上的蘋果產品，包括iPhone和筆電等。

員工阻止顧客捉賊反成焦點 點擊放大瀏覽當時情況：

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畫面中，蘋果專賣店裏店員和顧客數量相當多，眾人團結起來一定能制伏搶匪，店員卻不斷在搶匪行經之處紛紛拉開顧客。其中一名顧客疑問，「我們該阻止他們嗎」，店員則回「讓他們走」，同時護着顧客防止肢體衝突。

搶劫全程店裏氣氛很「平靜」，人們逛到一半發現展示品被搶，但沒有人驚慌尖叫，搶匪也沒有大吼着要所有人趴下，把兩人當空氣的畫面相當荒謬。

警方表示，其中一名搶匪在入店後就表示，若有任何人企圖阻止他們，就會遭到暴力對待，此舉讓案件等級從入室行竊升級成搶劫，警方辨別出匪徒駕駛一輛紅色車輛，最後被人看見是上了101高速公路往北逃逸。

影片上傳至TikTok後，已累積超過200萬觀看人次，並被轉發至其他社群平台。

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