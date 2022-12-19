美國會騷亂｜眾議院歷史性建議司法部起訴特朗普　涉4宗罪

關於2021年1月6日美國會大樓的暴動案，美國眾議院「1月6日委員會」的調查工作已來到尾聲。委員會認為前總統特朗普（Donald Trump）涉煽動暴亂的責任，於12月19日投票一致建議司法部門對特朗普提出4項刑事起訴，包括協助或參與叛亂和妨礙官方程序等。



「1月6日委員會」在美國時間12月19日進行最後一次會議。在這個會議上，7名民主黨人和2名共和黨人建議對特朗普提出刑事指控，罪名包括協助或參與叛亂、妨礙官方程序、詐騙美國和作虛假陳述。

另外，4名共和黨眾議員，包括領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）、喬丹（Jim Jordan）、布格斯（Andy Biggs）和佩里（Scott Perry）則因沒有服從委員會的傳票，而被轉交眾院道德委員會跟進。

圖為2021年6月5日，美國前總統特朗普在美國北卡羅來納州舉行的北卡羅來納州共和黨大會晚宴上發表講話後，以握拳回應在場人士掌聲。（Reuters）

報告：沒有特朗普 所有事都不會發生

報告的一部份在美國時間19日公布，完整報告預計21日發布。19日公開的內容用詞嚴厲強硬，指「證據引向壓倒性和直接的結論：1月6日事件的核心成因只是一個人，就是前總統特朗普，另有很多人跟隨他。沒有他，1月6日所有事件都不會發生」。報告又稱，「特朗普總統不合法地在選舉日晚上錯誤宣布勝選和要求停止點票的決定，不是即興的決定，而是早有預謀」，直指要特朗普負全責。

雖然委員會的建議只是象徵式，立法部門不能干預司法部門的工作，但是國會提出的調查證據與意見，司法部門會列入參考，再由司法部最終決定是否起訴特朗普。「1月6日委員會」主席湯普森（Bennie Thompson）就相信，委員會提供的證據十分清晰，司法部將按建議起訴特朗普。白宮則拒絕正面回應，僅形容「1月6日委員會」正在做「重要而不分黨派的工作」。

美國會暴動：圖為2021年1月6日美國華盛頓的國會大樓外，警方施放催淚氣體，以圖驅散人群。其中一名示威者揮舞寫着「前來佔領它」的「邦聯旗」（Confederate flag），在集會上與國會警察發生衝突。他們希望闖入國會大樓以阻止國會對2020年美國總統大選結果認證。（Reuters）

歷史性建議起訴特朗普 為美國選舉留下烙印

不論司法部最終決定為何，國會委員會正式向司法部轉介其建議的控罪，都會寫入美國歷史。那些海量的訪問內容、持續一整個夏季的、戲劇性的聽證會舉行過後，有關問責已是擺在眾人眼前。這個的歷史性舉措，也將為未來的美國選舉留下烙印。

隨着共和黨人2023年1月起獲得眾議院控制權，委員會2023年1月3日解散。自2021年7月成立以來，成員已進行1,000多次訪問、10次公開聽證會，收集逾100萬份文件。在它取得大量證據後，委員會成員理直氣壯地宣布：特朗普該為暴動案負責。

委員會10月對特朗普發出傳票，要求他到場作證以及提供文件，但在12月11日入稟佛州聯邦法院，尋求阻止傳票生效。