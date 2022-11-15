特朗普未有理會傳票　缺席國會暴動事件聽證會

美國國會騷亂事件調查委員會原定星期一（11月14日）前後舉行一場聽證會，但接到傳票須出席聽證會的前總統特朗普（Donald Trump）並沒有現身。



路透社報道，眾議院特別委員會主席湯普森（Bennie Thompson）和副主席利茲切尼（Liz Cheney）在一份聲明中說，「超過1000名證人都遵守調查委員會的傳喚」，而「特朗普就像他幾個親密盟友一樣，正在逃避特別委員會的調查」。

負責調查2021年1月6日國會騷亂的跨黨派眾議院特別委員會10月21日宣布，已向特朗普發出傳票，要求他在11月4日之前提交證詞，並於11月14日前後到聽證會作證。

特朗普的律師團11月4日要求把提交證詞的期限延長到下週，但眾議院特別委員會說，提交證詞的期限維持不變，即11月14日。

眾議院特別委員會在10月的新一輪的國會騷亂調查公開聽證會中，用了2個多小時，通過委員會成員的陳述、文件和記錄證據，說明特朗普早在2020年總統大選之前，已計劃拒絕承認敗選結果，並為此進行預先安排。

眾議院特別委員會10月14日投票一致通過向特朗普發出傳票，要求特朗普提供與2021年1月6日國會騷亂事件有關的宣誓文件和證詞。特朗普拒絕遵守特別委員會的傳喚，可能面臨刑事指控。

由7名民主黨籍眾議員和2名共和黨籍眾議員組成的國會騷亂調查特別委員會，以9票對0票的投票結果，通過了向特朗普發出傳票的表決。

本文獲《聯合早報》授權轉載

