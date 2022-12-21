美國為免大批移民湧入　暫緩廢除新政

美國最高法院裁定拜登政府暫緩在星期三（12月21日）執行廢除美墨邊境疫情期間限制移民的政策，以免大批移民湧入美國境內。



美國20個州政府在《美國法典》第42卷（Title 42）移民新政廢除前，聯署向最高法院提交請願書，最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）星期一（19日）裁定緊急暫緩取消第42卷移民新政。

羅伯茨要求雙方必須在美東時間20日下午5時（香港時間21日早上6時）之前作出回應。這意味着第42卷移民新政仍有可能在本週內廢止或延續。這20州的政府指出，美國國土安全部估計，在移民新政結束後，每天越過邊境的移民將增加2倍，達1.8萬人。各州政府說，驟增的移民數量必將增加邊境城市的執法、教育和醫療費用。

據悉，德州西部邊城埃爾帕索（El Paso）近期已有數以千計的移民湧入，當局在星期六（17日）宣布進入緊急狀態。

隨着寒冷天氣降臨，埃爾帕索還增設幾個臨時庇護所，並將移民安頓在酒店和機場，但這些庇護空間仍不足以容納大批移民，導致數千人被迫睡在大街上。

白宮發言人讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）說，政府正向國會要求超過30億美元（約233億港元）的資金，以支付邊境的額外人員、技術、移民收容設施和運輸費用，稱國土安全部已準備好應對預期的激增。

第42卷移民新政是特朗普政府於2020年冠病疫情開始時制定的政策，旨在根據公共衛生措施驅逐移民，並允許移民局將尋求庇護者送回墨西哥和其他國家。

本文獲《聯合早報》授權轉載

