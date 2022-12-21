慕尼黑安全會議主席：未來幾年中國攻台可能性不高

慕尼黑安全會議主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）受訪時表達意見，認為中國因其經濟狀況，未來幾年中國對台動武可能性不高。他並指出唯有俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭等）下台，俄烏戰爭才可能結束。



慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）是西方最重要的外交和軍事論壇，2023年2月17日至19日開會。

霍伊斯根是德國資深外交官，擔任前總理默克爾（Angela Merkel）外交顧問多年，也曾任德國駐聯合國代表，2022年接掌慕尼黑安全會議主席。

他接受德國《商報》（Handelsblatt）專訪時稱擔心台灣情勢。不過由於中國經濟最近出問題，倘在此時受到制裁本國經濟會出大問題，他因此認為未來數年中國對台動武的可能性不高。

他相信習近平將等時機成熟才出兵，例如在中國軍力夠強大，不用害怕美台反擊，或華府被國內事務絆住、無暇顧及台灣之時。

他稱解放軍攻台後，美國將對中國嚴厲制裁，在這種情況下德國公司也非加入制裁不可，現時活躍於中國的公司必須注意此一風險。

霍伊斯根說，德國應從依賴俄羅斯所造成的災難性後果汲取教訓，減少依賴中國，並努力分散市場。

不過他反對中美彼此區隔經濟活動的做法，也認為德國不應退出中國市場，從此不與中國做生意，因這在經濟上沒意義。

霍伊斯根在談及俄烏戰爭時指出，只要戰況有進展，普京就不會停手，從他違反保布達佩斯備忘錄和明斯克協議來看，就算停火協議簽了他也不可能遵守，反而會利用協議積儲實力，發動下一波攻勢。

因此他認為俄烏戰爭還會持續一段時間，唯有普京下台才會真正結束。