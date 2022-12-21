中澳外長就建交50周年發聲明　北京：推動關係重回正確軌道

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）12月20日至21日訪問中國，她21日下午與中國外長王毅會面。兩人就中澳建交50周年發表聲明。中國外交部發言人毛寧21日稱，黃英賢在中澳建交50周年之際來華訪問，或有助推動雙邊關係重回正確軌道。



英媒21日引述中國官媒指，王毅21日與黃英賢就中澳建交50周年互致賀信，他們已就中澳建交50周年發表聲明，強調澳中關係為兩國帶來巨大利益。有記者21日在中國外交部例行記者會上，問中方對中澳關係的下一步發展有何期待。

毛寧回應指，黃英賢在中澳建交50周年之際來華訪問，王毅與她會談，並舉行新一輪中澳外交與戰略對話，這是近期兩國間又一次重要高層交往，相信此訪有利於進一步落實兩國領導人印尼峇里島（Bali）會晤達成的重要共識。她指以兩國建交50周年為契機，本着互相尊重、互利共贏、求同存異的原則，加強對話，拓展合作，管控分歧，推動雙邊關係重回正確軌道，並可持續發展。

毛寧表示，21日是中澳建交50周年紀念日，中國國家主席習近平與澳洲總督赫爾利（David Hurley）和總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）互致賀電，中國國務院總理李克強與阿爾巴尼斯互致賀電，慶祝這一重要日子。

習近平在賀電中指出，中澳建交50年來，各領域務實合作取得豐碩成果，給兩國人民帶來實實在在的福祉。他指中澳同為亞太區重要國家，中澳關係健康穩定發展符合兩國人民的根本利益，也有利於促進亞太地區和世界和平、穩定與繁榮。

澳方表示，澳洲與中國建交的正確決定為兩國發展強勁、持久和互利關係鋪平道路。展望未來，澳方致力於遵循全面戰略夥伴關係定位，本着互尊互利精神，與中方發展穩定和建設性的關係。

阿爾巴尼斯在《澳洲人報》（The Australian）發表署名文章，紀念兩國建交50周年。阿爾巴尼斯在文章中表示，50年前澳中建交為澳洲預見一個充滿更多機遇和繁榮的世界，50年後，澳方仍尋求穩定澳中關係，建設更加美好的未來。