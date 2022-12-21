澳外長黃英賢赴華「破冰」　學者：中澳關係不會顯著改善

這是逾三年來首次有澳洲高層官員訪華。受訪學者分析，中澳關係不太可能出現顯著改善，但雙方料會力求在此次訪問中取得一些實質成果。



澳洲外長黃英賢星期二（12月20日）赴華展開破冰之旅，她啟程前表明，將敦促中國取消對澳洲的貿易限制，並允許兩名被拘留的澳洲人接受領事服務；中國外交部則呼籲澳洲推動中澳全面戰略夥伴關係重回健康穩定發展軌道。

這是逾三年來首次有澳洲高層官員訪華。受訪學者分析，中澳關係不太可能出現顯著改善，但雙方料會力求在此次訪問中取得一些實質成果。

星期三（12月21日）是中澳建交50周年紀念日。澳洲外交部星期一（12月19日）發佈總理阿爾巴尼斯和黃英賢的聯合聲明，宣佈黃英賢訪華的消息。她將在星期三中澳建交50周年當天，與中國國務委員兼外長王毅舉行第六次澳中外交與戰略對話。

2016年以來每年舉辦的澳中外交與戰略對話，2018年後因中澳關係遇冷而停辦。

聲明稱，澳洲尋求與中國建立穩定的關係，並將在力所能及的時候合作，在必要時表達反對意見，並以國家利益為重。

黃英賢：2022年10月18日，在澳洲坎培拉，澳洲外交部長黃英賢在與新加坡總理李顯龍（圖中未顯示）視像會面。 (Getty)

據法新社和路透社報道，黃英賢星期二在啟程前和阿爾巴尼斯舉行的記者會上表明，此行將敦促中國取消對澳洲的貿易限制，並允許兩名被拘留的澳洲人接受領事服務。

中澳關係過去四年來急速降溫，2020年時任澳洲總理莫里森（Scott Morrison）呼籲國際社會對中國展開冠病溯源調查，使兩國關係進一步急轉直下。

2020年以來，中國對澳洲的煤炭、大麥、棉花等產品實施貿易限制，澳籍華裔記者成蕾和作家楊恆均分別於2020年和2019年在中國被拘留。

黃英賢指出，若中國釋放成蕾和楊恆均，中澳便能減少一重改善兩國關係的阻礙。

黃英賢強調，「兩國關係中許多艱難的議題需要時間才能以符合我們利益的方式解決」，「這需要時間，但我認為這次訪問在這方面邁進了一步」。

圖為2022年7月8日，中國國務委員兼外長王毅在印尼巴厘島出席二十國集團（G20）外長會期間，應約會見澳洲外長黃英賢。（中國外交部）

中國外交部發言人毛寧星期二在例行記者會上就黃英賢的表態回應記者提問時，呼籲澳洲「秉持相互尊重的精神，本着求同存異的態度」，同中國相向而行，推動中澳全面戰略夥伴關係重回健康穩定發展的軌道。

至於中國會否取消對澳洲的貿易限制，毛寧僅稱，中澳雙方將就共同關心的問題交換意見，並「會及時發佈消息」。

阿爾巴尼斯出任總理後中澳關係現緩和跡象

澳洲工黨領袖阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）今年5月出任總理後，中澳關係出現緩和跡象。

阿爾巴尼斯11月出席印尼舉行的二十國集團（G20）峰會時，與中國國家主席習近平進行2016年來兩國領導人首次面對面會晤。黃英賢和王毅今年9月也在出席聯合國大會期間會面。

澳洲大選：工黨黨魁阿爾巴內塞（中）與該黨參議院領袖黃英賢（左）5月21日慶祝勝選，後者將成為澳洲新外長。（AP）

不過，兩國在區域安全議題方面關係依舊緊張。美國、英國和澳洲去年9月成立的三邊安全夥伴關係（AUKUS）引起中國高度警惕，美國12月6日也宣佈加強在澳洲的軍事部署。

澳洲智庫洛伊研究所研究主任勒馬耶（Herve Lemahieu）接受澳洲廣播公司訪問時研判，黃英賢受邀訪華顯示北京外交政策出現調整。

北京在國際社會可能越加孤立和脆弱，因此正在緩和強硬的外交態度，釋放出願意同世界重新接觸的信號，這為澳洲提供了機會。有澳洲媒體指出，此次沒有經貿代表團陪同黃英賢訪華，意味着中澳經貿問題料難以取得突破。

南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授駱明輝接受《聯合早報》訪問時分析，此次訪問預料不會對中澳關係帶來顯著改善，但雙方會力求在建交50周年取得一些實質成果。可以預見的最好結果是，中澳可能為兩國官員後續交流定出明確計劃和時間線，中國也可能就成蕾和楊恆均的案件調整表述。

本文獲聯合早報授權轉載。

