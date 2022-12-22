聯合國安理會通過首個關於緬甸決議　中方：涉緬行動須慎之又慎

中國常駐聯合國代表張軍12月21日在安理會表決緬甸問題決議後作解釋性發言，強調安理會的行動必須始終慎之又慎。



新華社12月21日引述他說，中方對剛剛付諸表決的決議草案仍有關切。從形式上講，中方認為當前形勢下安理會通過一份主席聲明更為妥當。從草案內容上講，雖然經過修改，但基調仍不平衡。因此，中方不得不投了棄權票。

他說，緬甸問題沒有速效解決辦法，更沒有外部解決方案。無論是民主轉型還是民族和解都需要時間、耐心和務實精神。國際社會應當堅持勸和促談的正確方向，在尊重緬甸主權、政治獨立、領土完整和統一的前提下，為推動緬各方理性對話、彌合分歧發揮建設性作用。緬甸是東盟大家庭的一員，東盟在處理涉緬問題上有獨特優勢。國際社會要繼續傾聽東盟意見，尊重「東盟方式」，支持東盟團結和主導地位，為東盟凝聚共識、發揮作用創造必要條件，留出時間空間。

他說，安理會的行動必須始終慎之又慎。一味利用安理會施壓甚至威脅制裁，只會激化矛盾、加劇對立，使局勢複雜化、危機長期化。安理會在處理利比亞等熱點問題過程中已有過深刻教訓。

他說，中國同緬甸山水相連，對緬友好政策面向全體緬甸人民。中方真誠希望緬政治社會穩定、人民安居樂業、國家發展振興。緬甸政局發生變化以來，中方一直秉持客觀公正態度，努力勸和促談，並盡己所能幫助緬甸抗擊疫情、改善民生。中方期待安理會堅持政治解決的正確方向，多做有利於維護緬甸人民根本利益和地區繁榮穩定的事。