全球晶片需求銳減　美國製造商美光科技宣布裁員

全球晶片需求大跌衝擊晶片製造業，收入銳減的美國大型晶片製造商美光科技（Micron Technology）宣布削減10%的員工。



公司在全球有大約4萬8000名員工，在新加坡設有三間生產設施、一間檢測與組裝工廠，以及一間科技中心。公司也在本地開設服務中心，為在新加坡和亞太區的客戶服務。

截至星期四（12月22日）中午，美光科技在新加坡的公司還未回覆《聯合早報》關於裁員的詢問。

根據外電報道，公司在星期三（21日）宣布一系列削減成本措施，包括在明年減少10%的人手，以緩解收入驟降帶來的衝擊。削減人手的目標將通過裁員和員工主動辭職達成。

全球通貨膨脹高漲和難以預測的經濟前景，導致消費者打消購買個人電腦和手機的念頭，晶片需求在不到一年的時間裡銳減。購買晶片用於生產電腦和手機的業者，面對擁有大量庫存的困境，因此減少訂購晶片。

公司預測，本季度與公司重組相關的費用為3000萬美元，其中包括減少在生產設施方面的投資，以及其他削減成本計劃。

公司剛公布的2023財年第一季盈利和收入都不如市場預期，公司預測本季度的每股虧損將會擴大。

美光科技總裁兼執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）說，晶片製造業正面對13年來最嚴重的供過於求的情況。他預計，本季度的庫存會達到高峰，然後回落。到了明年中，客戶的產品庫存料會回到較健康的水平，而公司的營收預計會在明年下半年改善。

本文獲《聯合早報》授權轉載

