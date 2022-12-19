美駐日大使：華府不會助長中國晶片「野心」

美國駐日本大使伊曼紐爾說，美國不會從事幫助對手晶片生產國的工作，白宮正加大力度阻止中國取得美國技術。



彭博社報道，伊曼紐爾（Rahm Emanuel）星期一（12月19日）在接受彭博電視台採訪時說，「我們不從事資助和支持的業務，也不從事艱苦的工作和研究，以資助你與我們競爭。」

拜登（Joe Biden）政府上週將數十家中國科技公司列入所謂的實體名單，這使得它們幾乎不可能採購關鍵的外國零部件，並加劇世界兩大經濟體之間的貿易衝突。中國駐華盛頓大使館發言人批評，美國此舉是「粗暴打壓」中國企業。

在過去兩個月，美國採取迄今為止最強有力的措施，阻止中國購買或製造尖端半導體。這對於中國在人工智能和超級計算等領域超越美國上至關重要。彭博社早前報道，包括荷蘭和日本在內的主要盟友也將加入美國行列，計劃至少部份採納美國推出的措施。

伊曼紐爾說，美國和日本在半導體方面的作為是互補的。日本上星期五（16日）宣布一項新的安全戰略，其中擬定大幅增加國防開支的計劃，並稱中國為「前所未有」的戰略挑戰。

台積電總裁魏哲家上星期六（17日）則提及政府過度出口管制的危險，稱這會削弱政府之間的互信。由於客戶和主要政府愈來愈擔心世界晶片生產過於集中在台灣，這家多產的晶片製造商目前正在美國亞利桑那州和日本建廠。

魏哲家上星期六在台北的一次行業活動中說，「出口管制、對其他國家產品的禁令摧毀了全球化帶來的生產力和效率，或者至少降低了自由市場帶來的好處……最可怕的是，國家之間的互信與合作正在開始減弱」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

