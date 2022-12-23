字節跳動爆TikTok員工非法取得2記者個人數據

中國字節跳動（ByteDance）旗下的TikTok（抖音海外被）12月22日稱，其內部調查發現，在過去的夏天一些員工不恰當地取得美國用戶的數據，其中包括一名金融時報》記者及一名《福布斯》記者。涉案員工以數據分析他們的所在位置。



華府以及一些政界人士與媒體指控TikTok的應用程式協助北京掌握美國民眾個人資料。TikTok與其母公司字節跳動皆都嚴正否認。不過字節跳動旗下員工被揭非法掌握2名記者個人數據。公司已將涉案的4名員工解雇。

涉案員工中，2人身在中國，2人在美國。

涉案TikTok員工是負責監察內部職員操守的，他們在過去的夏季發現有懷疑內部對話與商業文件流到記者手上的跡象。為進行調查，他們取得2記者的IP位址，想查出他們是否與疑似泄露機密資訊的員工，同時間出現在相同地點。

ByteDance補充稱，案中沒發現有任何資料外泄。

Tiktok總法律顧問安德森（Erich Andersen）將這個由外部律師行進行的調查發現寫進電郵，22日以電郵形式通知員工。

字節跳動稱已重建其內部審計與風險隊伍，以及不准該部門取閱任何美國數據。

此事令字節跳動與TikTok在美國的處境更尷尬。對TikTok頒禁的法案已在參議院通過，現時正待眾議院審議和表決，以及總統拜登（Joe Biden）支持。路透社19日稱，現時美國約19個州中，至少部份阻止政府機構裝置使用或訪問TikTok。

路透社12月22日引述知情人士獨家報導，稱TikTok過去3年來一直試圖讓美國政府部門相信，TikTok加緊努力與華府達成安全協議。TikTok提出保持更多的業務獨立性，而且接受外部監管，試圖說服華府允許公司繼續歸字節跳動所有。