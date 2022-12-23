布林肯與王毅通話　重申負責任管理中美關係

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）12月22日表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國國務委員兼外長通話，討論兩國關係等議題。



普賴斯指出，布林肯提到保持溝通渠道暢通，以及負責任地管理美中兩國關係。他同時就俄烏戰爭及其他威脅全球安全及經濟穩定的問題表達憂慮。

另外雙方亦討論到新冠疫情，布林肯強調對國際社會保持透明的重要。

中國外交部亦刊登兩國外長的通話內容，王毅表示，國家主席習近平上月在印尼峇里島（Bali）與美國總統拜登（Joe Biden）會晤，為兩國關係重回健康穩定軌道，發出積極信號。雙方團隊按照兩國元首共識開展了一系列接觸，整體上是有益的。

王毅指出，美方不能一邊要對話，一邊搞遏制；一邊談合作，一邊捅刀子，他認為這不是合理競爭，而是無理打壓；不是管控分歧，而是激化矛盾，實際上還是搞單邊霸凌的老套路。

他強調有關手段在中國過去就行不通，今後更行不通。中方將繼續堅決捍衛自身主權安全發展利益。美方必須重視中方正當關切，停止遏制打壓中國發展，尤其不能以「切香腸」方式不斷挑戰中方的紅線。

北京方面聲明提到，布林肯表示，美方願同中方探討兩國關係指導原則，負責任管理美中關係，在符合雙方共同利益的領域開展合作。美方繼續奉行一個中國政策，不支持台灣「獨立」。

布林肯表示，美方讚賞中方發揮領導力和聯合國《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議主席國作用，推動達成富有雄心的生物多樣性保護「框架」，期待美中共同推動實施。王毅稱，中國將繼續以習近平生態文明思想為遵循，努力構建人與自然生命共同體，願同各方攜手努力，維護好我們共同居住的唯一星球。

而在烏克蘭問題上，王毅強調，中國始終站在和平、聯合國憲章宗旨及在國際社會勸和促談的一邊，重申北京將繼續以自己的方式為化解危機發揮建設性作用。