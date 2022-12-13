中美官員河北會晤商布林肯訪華事宜　兩方均指會談坦誠深入

中國外交部副部長謝鋒12月11日至12日在河北廊坊同訪華的美國國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）、白宮國安會中國事務高級主任羅森伯格（Laura Rosenberger）舉行會談，中國外交部13日表示，雙方一致認為會談是坦誠、深入、建設性的。



美國國務院發言人12日同樣形容會談坦誠、深入，兩方討論到了美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2023年初訪華的準備工作。康達與羅森伯格表明美國將繼續積極地競爭，捍衛美國的利益和價值觀。

中國外交部發言人汪文斌13日在例行記者會表示，雙方同意繼續保持溝通，共同落實好兩國元首重要共識。汪文斌表示，雙方圍繞落實中美元首巴厘島會晤共識、推進中美關係指導原則磋商、妥善處理雙邊關係中的台灣等重要敏感問題、加強各層級交往和開展相關領域合作進行了深入溝通，並就共同關心的國際和地區問題廣泛交換了意見。

圖為2022年7月18日中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會。（中國外交部）

他說，中方在會談中表示，中美雙方要將落實兩國元首巴厘島會晤重要共識作為下階段穩定和發展中美關係的主軸主線，堅持元首外交戰略引領決不動搖，落實兩國元首會晤共識不打折扣，推進雙邊關係全過程管理決不放鬆，對外釋放正確信號毫不含糊，本著對兩國、世界和歷史高度負責的態度，加強溝通對話，開展互利合作，妥善管控分歧，推動中美關係重回健康穩定正軌，零和博弈的冷戰思維必須摒棄，意識形態對立和集團陣營對抗必須反對，脫鉤斷供和科技打壓的錯誤做法必須停止。

汪文斌又指，中方強調中方按照相互尊重、和平共處、合作共贏三原則發展中美關係的建設性態度始終如一，捍衛自身主權安全發展利益的決心堅定不移，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線，謝鋒副部長就美台高層往來、美售台武器、涉台法案等錯誤行徑再次表明嚴正立場，敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。

汪文斌說，中方指出，中方不迴避也不懼怕競爭，但反對以競爭定義整個中美關係，反對以競爭之名行遏制打壓之實。美國有美國的價值觀，中國有中國的價值觀，應相互尊重，不能強加於人，更不能干涉別國內政。中方堅定維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序和以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，不接受個別或少數幾個國家搗鼓出來的所謂「規則」，中方依法處理有關人員個案，美方應尊重事實，尊重中國法治。

汪文斌說，在烏克蘭、朝鮮半島核等問題上，謝鋒副部長重申了中方明確、一貫的立場。