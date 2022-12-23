日本：朝鮮疑似發射彈道導彈　平壤批美國自招惡果

日本海上保安廳12月23日表示，朝鮮可能發射彈道導彈。韓國軍方亦指，朝鮮的不明彈道導彈飛向東海地區。



朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正曾在20日稱，暗示平壤方面將以正常發射仰角發射洲際彈道導彈（ICBM），並罵髒話回應韓國專家評論朝鮮日前射彈。

日本放送協會（NHK）指，今次是自12月18日以來，朝鮮再次試射導彈，亦是今年內第36次。韓聯社23日稱，今年以來，朝鮮分38次發射共67枚彈道導彈，發射巡航導彈3次。

韓聯社23日稱，朝鮮12月18日為發展偵察衛星進行「重要」和「最後階段」的測試，5天後，它23日再向朝鮮半島東部海域發射彈道導彈。韓軍正就射程、射高、飛行速度等具體參數分析。

朝鮮外務省再次指責美國侵犯朝鮮自衛的主權權利和干涉朝鮮內政，並指出華盛頓「找茬」平壤行動的「愚蠢嘗試」將招致不愉快的後果。

俄衛網23日引述朝鮮外務省未具姓名的發言人聲明稱：「我們已明確警告過，美國這種愚蠢的嘗試將招致非常不愉快的後果。無論這一聯合國安理會『主席聲明』或其他甚麼東西，通過侵犯我們的合法自衛權、濫用聯合國權力文件的任何嘗試都是無視朝鮮主權和嚴重干涉內政的嘗試。」

此前，美國起草了一份聯合國安理會主席聲明草案，譴責朝鮮11月18日發射「火星-17」洲際彈道導彈。該文件敦促朝鮮停止核試驗和導彈試驗，重返談判桌。為通過聲明需要聯合國安理會成員國的簡單多數票，與決議不同，該文件具有建議性質。美國提議通過該聲明，因中國和俄羅斯行使否決權，阻止最近所有對朝鮮實施額外制裁的倡議。