Twitter刪除「這裏可求助」功能　遇天災時不再自動推送求助訊息

Twitter據報在馬斯克（Elon Musk）的要求下，在日前刪除了一項會為用戶自動推送尋求防止自殺熱線等協助的功能，讓外界進一步對Twitter保護使用者健康的擔憂。



路透社12月23日報道，Twitter刪除了名為#ThereIsHelp（這裏可求助）的功能。這是當用戶在搜尋特定字眼時，會自動辨識並把資訊置頂的功能，內容會顯示政府的求助熱線，包括防止自殺、心理健康、愛滋病、疫苗、性暴力等的熱線，其中亦包含了災難發生時的求助熱線。

Twitter的合作組織，東南亞這論自由網絡（Southeast Asia Freedom of Expression Network）對Twitter的做法感到意外，並指責社交媒體刪除了這服務是「愚蠢的行為」。最近遭解僱，前Twitter內容咨詢小組的成員拉赫曼（Eirliani Abdul Rahman）亦表示對功能被刪除「深感不安」。

包括Twitter、Facebook及Google在數年前開始引入功能，會向陷於危險的用戶自動推送支援訊息。Twitter的#ThereIsHelp功能約在５年前開始，在30多個國家地區均能使用，包括最近在印尼發生地震向使用者提供協助。

馬斯克雖然曾表示自他在10月接手Twitter以來，平台上有容內容數持續下降，但有研究指仇恨言論在近月上升近500%。而馬斯克表示將致力打擊兒童色情，但內容審查的部門的員工大部分已在裁員潮期間被解僱。